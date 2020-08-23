В Орловской области на встречке столкнулись «Лада» и «ВАЗ»

В Орловской области на встречной полосе столкнулись «Лада» и «ВАЗ». Фото: пресс-служба регионального ГУ МЧС России

Сегодня, 23 августа, на встречной полосе столкнулись два отечественных автомобиля. Авария произошла возле деревни Гвоздяное в Залегощенском районе.

В шесть часов утра на 73 км 90 м автодороги «Орел-Ефремов» 24-летний водитель «Лады Приоры» выехал на встречку, где в это время ехал «ВАЗ-21010». Уйти от столкновения автомобилистам не удалось.

- В ДТП пострадал 43-летний водитель «ВАЗа». Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение. На месте работали сотрудники ГИБДД и МЧС, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.