Музыка, еда и мотоцикл: под Орлом юный воришка попался на тройной краже Фото: Архив "КП"

В Урицком районе полицейские нашли молодого человека, подозреваемого в тройной краже. 17-летнего парня привлекла музыка, еда и мотоцикл. Теперь ему грозит серьезная статья.

Вначале юный орловец через форточку забрался к жительнице одного из поселков района и стащил музыкальный центр с летней кухни. Затем он «навестил» другой дом и украл со двора детский мотоцикл. В завершении своих приключений парень забрался в учебное заведение, разбил окно и забрал продукты.

- По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража». В настоящее время они соединены в одном производстве. Молодой человек был допрошен в присутствии законных представителей. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.