Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 22 августа

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В Орловской области на 22 августа 2020 года подтверждено 6636 случаев за все время пандемии. Вылечились уже 5160 человек. Региональный оперштаб рассказал, где выявлены новые заболевшие и какова география распространения коронавирусной инфекции по городам и районам области.

Всего же за период пандемии в Орле заболело 3209 человек, в Орловском районе 772, в Мценском 603, в Ливенском 341, в Урицком 249, в Болховском 201, в Новодеревеньковском 136 и в Дмитровском 128.

В Хотынецком районе коронавирус выявлен у 99 жителей, в Свердловском районе у 83, в Новосильском заболело 81 человек, в Кромском 79, в Верховском - 77, в Покровском - 71, в Малоархангельском - 67, в Шаблыкинском - 64, в Знаменском - 60, в Глазуновском -59, Залегощенском - по 56, в Должанском - 52, в Троснянском - 41, Колпнянском - 39, в Сосковском - 27, в Краснозоренском и Корсаковском заболевших меньше всего - по 21 человеку.

Как сообщает оперштаб, все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения.