Андрей Клычков побывал в библиотеке и пообщался с роботом Машей. Скриншот из репортажа ГТРК

В пятницу, 21 августа, губернатор Орловской области Андрей Клычков побывал с рабочим визитом в Мценске. Одним из пунктов программы стала библиотека, но не простая, а модельная. Глава региона оказался одним из первых, кто смог оценить ее возможности.

Напомним, в 2019 году Мценская детская библиотека выиграла грант на сумму 5 миллионов рублей от Министерства культуры. На эти средства ее пространство полностью изменилось, приобрело современный стильный дизайн.

В библиотеке прошел капитальный ремонт, появилась новая многофункциональная мебель, компьютерная техника, мультимедийное оборудование, больше 4,5 тысячи экземпляров книг и даже настоящий говорящий робот по имени Маша. Именно с ней во время своего визита и пообщался Андрей Клычков.

Глава региона решил узнать у механического библиотекаря: кто самый известный орловский писатель? Подумав, робот ответил, что Тургенев.

- Детская библиотека стала одним из уникальных мест Мценска. Думаю, теперь заниматься здесь станет гораздо интереснее и увлекательно. А в следующем году планируем привести в порядок и центральную библиотеку в Мценске. На это выделено порядка 10 млн рублей, - рассказал вскоре Андрей Клычков в соцсетях.

Напомним, в этом году модельная библиотека появится и в Орле. Какой она станет и чем удивит, читайте здесь.