В Орловской области сняли карантин для картофеля в Корсаковском районе Фото: Наталья Меркулова

18 августа, спустя, одиннадцать лет Гагаринском сельском поселении Корсаковского района упразднили карантинную фитосанитарную зону и отменили карантинный режим по картофельной цистообразующей нематоде. Теперь территория в 42 гектара считается очищенной от вредителя.

Отметим, Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям ввело в поселении карантинную зону в 2009 году. Затем начали реализовывать программу по локализации и ликвидации нематоды, поражающей картофельные клубни.

Последние три года исследования показывали отсутствие нематоды. Это и стало причиной снятия особого режима.

- Юридические лица и граждане, осуществляющие деятельность в карантинной фитосанитарной зоне, уведомлены об упразднении данной карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного фитосанитарного режима по картофельной цистообразующей нематоде, - сообщили в ведомстве.