На Орловщине планируют усилить борьбу с COVID-19 в семейных очагах

С марта 2020 года коронавирусом заболели 619 орловских семей Фото: Архив "КП"

В Орловской области усилят борьбу с коронавирусом в семейных очагах заражения. Такое решение приняли на заседании регионального оперативного штаба.

Областному Департаменту здравоохранения поручили локализовать распространение заболевания и организовать выполнение полного комплекса противоэпидемических мероприятий.

Всего с марта 2020 года в Орловщине зарегистрировано 619 семейных очагов, число инфицированных коронавирусной инфекцией в них – 2062 человека. Причем за прошлую неделю в общую статистику пополнили 46 семейных очагов с числом инфицированных 66 человек.

- Нам необходимо принять дополнительные меры для лечения в семейных очагах и для их локализации, чтобы не допустить распространения инфекции, - подчеркнул губернатор Андрей Клычков.