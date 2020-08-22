В Орловской области назвали лучшие детские сады-2020 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области подвели итоги ежегодного регионального конкурса «Детский сад года». В списке победителей и призеров оказались пять учреждений для дошколят. Накануне губернатор Андрей Клычков подписал соответствующий указ.

Отметим, конкурс проходил в двух номинациях – городской и сельский детский сад. В первом случае победу одержал детский сад № 85 (Орел), среди призеров - детский сад № 4 (Болхов) и детский сад №82 (Орел).

Среди сельских детских садов победителем признан Центр развития ребенка – детский сад № 19 (деревня Жилина Орловского района), а призерами Знаменский детский сад «Теремок» (Знаменский район) и Моховской детский сад «Кораблик» (Залегощенский район).

- Коллективы детских садов, победивших в конкурсе, наградят Почетными грамотами Губернатора, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.