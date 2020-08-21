В Орле будут раздавать бело-сине-красные ленты в День флага

В День государственного флага РФ жителям Орла раздадут символичные бело-сине-красные ленточки. Получить их можно будет бесплатно.

22 августа ленточки вручат в крупных торговых центрах областной столицы - "Европе", "Горках", "Атолле", а также в супермаркетах "Пятерочка" и "Магнит". Взять ленточки можно на кассах.

- Всего предполагается раздать две тысячи ленточек, - сообщает пресс-служба Администрации Орла.

Напомним, массовых мероприятий, посвященных Дню флага, в этом году не будет из-за непростой эпидемиологической ситуации по коронавирусу. В том числе, не состоится и шествие с огромным триколором по центральным улицам Орла, ставшее в последние годы традицией.

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29 лет назад российский триколор вновь получил статус национального флага. Так, 22 августа 1991 года власти РСФСР постановили считать национальным стягом исторический флаг России, который тогда был описан как «полотнище с белой, лазоревой и алой полосами».

А 26 лет назад в нашей стране появился новый праздник - День государственного флага России. Установлен он был в 1994 году указом тогдашнего российского лидера и с тех пор отмечается в конце каждого лета - 22 августа.