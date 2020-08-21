На выходных в Орле и области станет теплее и солнечнее Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На грядущих выходных хмурая и прохладная погода в Орле и области уступит место солнцу и теплу. Как сообщают синоптики Росгидрометцентра жителей региона, предпоследние выходные августа порадуют летними температурами.

В субботу, 22 августа, воздух днем прогреется до +24 градусов. Вероятность небольших кратковременных дождей сохраняется, но без солнца и чистого неба в этот день не останутся. Ветер северо-восточный со скоростью 3 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

В воскресенье, 23 августа, станет еще теплее. Столбики термометров поднимутся до +26 градусов. Ожидается практически безветренная (всего 1 м/с) и сухая погода. Осадком синоптики не прогнозируют. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.