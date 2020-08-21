Орловским сиротам могут разрешить самим выбирать район для жилья. Фото: пресс-службы облсовета

В четверг, 20 августа, в Орловском облсовете состоялось заседание профильного комитета. В центре внимания – обеспечение детей-сирот жильем.

Напомним, проблема с получением квартир «всплыла», когда воспитанники Болховского дома-интерната для детей-инвалидов записали видео-обращение к президенту РФ и рассказали о том, что им приходится оставаться в нем и после 18 лет. Тогда к расследованию ситуации подключились Следственный комитет и Прокуратура.

Однако проблема с жильем сохраняется. По словам начальника управления Департамента строительства, ТЭК и ЖКХ Юлии Меркуловой, строительство жилья для сирот ведется в единичных районах, а для сирот с инвалидностью – оно практически отсутствует.

- С учетом неоднократных совещаний было предложено рассмотреть возможность единовременного предоставления жилого помещения данной категории лиц в иных муниципальных образованиях региона по их выбору, а не только по месту регистрации. Для этого необходимо внести поправки в региональный закон, - пояснила Юлия Меркулова.