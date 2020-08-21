Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 21 августа

В Орловской области на 21 августа 2020 года подтверждено 6597 случаев за все время пандемии. Вылечились уже 5099 человек, еще 1397 орловцев продолжают борьбу с заболеванием. Региональный оперштаб рассказал где выявлены новые заболевшие и какова география распространения коронавирусной инфекции по городам и районам области.

Всего же за период пандемии в Орле заболело 3194 человек, в Орловском районе 770, в Мценском 603, в Ливенском 335, в Урицком 246, в Болховском 199, в Новодеревеньковском 136 и в Дмитровском 128.

В Хотынецком районе коронавирус выявлен у 96 жителей, в Свердловском районе у 82, в Новосильском заболело 80 человек, в Кромском 79, в Верховском - 77, в Покровском - 71, в Малоархангельском - 65, в Шаблыкинском - 64, в Знаменском - 60, в Глазуновском и Залегощенском - по 56, в Должанском - 52, в Троснянском - 41, Колпнянском - 39, в Сосковском - 26, в Кранозоренском и Корсаковском заболевших меньше всего - по 21 человеку.

Как сообщает оперштаб, все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения.