В Орле осужден пьяный водитель, насмерть сбивший женщину

Осужден житель Орла, насмерть сбивший женщину в пьяном состоянии Фото: Архив "КП"

В Орловской области суд рассмотрел дело о ДТП, в котором погибла женщина-пешеход. В пьяном состоянии лихач сбил несчастную на дороге, после чего решил замести следы и заявил об угоне своего авто.

Авария с трагическими последствиями произошла год назад, в августе 2019-го. Тогда, как установило следствие, житель Орла приложился к бутылке горячительного и сел за руль. Мчась по дороге он протаранил пешехода и не оказал помощь сбитой, а скрылся с места ДТП. Позже лихач сам пришел в полицию, правда не с повинной: заявил о том, что его машину угнали.

- Суд согласился с выводами государственного обвинителя о виновности подсудимого и назначил подсудимому наказание в виде 6 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года, - рассказали "КП" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Кроме того, потерпевшей по делу в счет компенсации морального ущерба орловец должен выплатить 600 тысяч рублей. Приговор суда пока что в законную силу не вступил.