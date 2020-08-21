В Орле на механизатора, задавившего трактором рабочего, завели дело Фото: Архив "КП"

Вчера, 20 августа, на поле возле деревни Лобынцево Сосковского района трагически погиб 49-летний мужчина, подсобный рабочий. Как ранее сообщала «Комсомолка», сдавая назад на него наехал трактор.

В настоящее время в произошедшем разбирается Следственный комитет. На 60-летнего механизатора, который сидел за рулем трактора, возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.