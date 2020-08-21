Директор управляющей компании в Орловской области заплатит 150 тысяч рублей за травмы ребенка

Орловчанка отсудила у управляющей компании 150 тысяч рублей за травмы ребенка Фото: Архив "КП"

Во Мценске суд вынес вердикт по ситуации, случившейся зимой 2019 года. На женщину с ребенком с крыши упала снежно-ледяная глыба весом 11 килограмм. Мама отделалась ушибами, а 11-летний мальчик попал в больницу со сломанной ключицей.

В произошедшем обвинили управляющую компанию, которая ненадлежащим образом очищала козырьки домов и балконы от наледи и сосулек. Генеральный директор предстал перед районным судом по статье 238 УК РФ (оказание услуг, выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

- Суд согласился с позицией государственного обвинителя о виновности подсудимого и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Приговор суда еще не вступил в законную силу, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.