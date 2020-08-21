Два светофора на перекрестках в Орле заработали по-новому Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле разделили пешеходные и транспортные потоки на двух перекрестках - на пересечении улиц Полесская и Лескова и улиц Карачевское шоссе и Васильевская. Теперь здесь по-новому настроили светофоры.

Как сообщает отдел ГИБДД УМВД России по городу Орлу, это связано с тем, что в прошлом году эти участники дороги были признаны аварийно-опасными. На зеленый сигнал светофора здесь двигались и пешеходы, и транспорт.

- Обращает внимание пешеходов, что теперь необходимо дождаться зеленого сигнала на пешеходном светофоре, прежде чем переходить проезжую часть, - напоминает орловцам Госавтоинспекция.