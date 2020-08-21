Леса принесли в бюджет Орловской области доход в 1,5 миллиона рублей Фото: Наталья Меркулова

В Орловской области продолжают подсчитывать доходную часть регионального бюджета в 2020 году. С учетом разнообразных субсидий и дотаций из федерального центра они должны составить более 40 млрд 286 млн рублей (в 2019 году - 35 млрд 119,4 млн рублей).

Особую статью «местных» доходов бюджета составили использование лесов и полезных ископаемых. По данным Управления лесами области, использование лесного фонда региона за семь месяцев 2020 года принесло в казну 1,5 млн рублей, что больше планового объема на 37%. В основном это плата за аренду.

Что касается, использования полезных ископаемых, то за получение лицензий на добычу в региональный бюджет в этом году поступили 1,8 млн рублей, от налогов на их использование - более 23 млн рублей.

Таким образом, доходная часть орловского бюджета по-прежнему складывается из налогов и дотаций из федерального центра. При этом в этом году госдолг Орловской области приблизился к 20 миллиардам рублей.