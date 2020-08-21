В Орловской области три школы еще не готовы к новому учебному году

635 учреждений образования в Орловской области готовы к новому учебному году Фото: Архив "КП"

Накануне, 20 августа, в Администрации Орловской области обсудили готовность учреждений образования к новому учебному году. В центре внимания – результаты приемки и работа в условиях повышенной готовности из-за коронавируса.

Как сообщил и.о. руководителя Департамента образования Владимир Агибалов, из 638 учреждений образования (школы, детские сады, учреждения профессионального и допобразования) к новому учебному году готовы 635. Три школы не прошли приемку из-за затянувшегося ремонта.

Среди запоздавших оказались школа № 1 в Ливнах, Успенская средняя школа в Ливенском районе и школа № 12 в Орле.

- Школы не были приняты по причине продления сроков ремонта. Завершить ремонтные работы в образовательных организациях планируется 26, 24 и 28 августа соответственно, - пояснил Владимир Агибалов.

Что касается работы в условиях повышенной готовности, то сейчас образовательные организации закупают средства индивидуальной защиты, дозаторами, дезсредствами, дистанционными термометрами и рециркуляторами.

Подробнее об организации учебного процесса во время пандемии читайте в специальном репортаже «Комсомолки».