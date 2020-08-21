Ограничения по коронавирусу в Орле и области могут продлить на сентябрь Фото: Архив "КП"

В четверг, 20 августа, на заседании регионального оперативного штаба в Орле обсуждали возможность продления ограничительных мер по коронавируса на сентябрь. Напомним, они продлевались уже несколько раз и пока действуют до конца августа.

Необходимость увеличить сроки ограничений объясняется случаями завоза заболевания орловцами, отдыхавших летом в других регионах. Об этом заявил руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев. По его словам, продлить режим повышенной готовности необходимо как минимум до 15 сентября.

Согласился с этим и глава региона Андрей Клычков.

- Режим повышенной готовности – это мера, которая позволяет нам обязывать предприятия общественного питания и розничной торговли выполнять требования санитарно-эпидемиологической безопасности. Кроме того, это позволяет ограничить проведение массовых публичных мероприятий, - подчеркнул губернатор.

Вопрос о продлении ограничений обсудят на следующей неделе на заседании рабочей группы оперштаба.