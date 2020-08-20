За добровольную сдачу оружия орловцам теперь заплатят больше

Жителям Орловской области, решившим добровольно сдать оружие, теперь заплатят большее вознаграждение. Новый порядок выплат регламентируют изменения в соответствующее постановление областного правительства.

Так, за сданное боевое ручное оружие можно получить 15 тысяч рублей, за охотничье ружье с нарезным стволом 10 тысяч, а за газовые револьверы - 5000 рублей. В случае, если владелец решил сдать самодельный огнестрел, то он может рассчитывать на выплату в 2000 рублей, а порох стоит 50 рублей за 100 грамм.

- По вопросам добровольной сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств необходимо обращаться в территории органы МВД, - сообщает пресс-служба Администрации Орла.

Более детально с "расценками" за сдачу оружия можно ознакомиться здесь.