Орловец отблагодарил полицейских за ремонт автомобиля Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловец отблагодарил полицейских за ремонт автомобиля. Машина сломалась посреди дороги, проезжавший мимо экипаж ДПС не остался равнодушен к чужой проблеме.

Благодарность полицейским автолюбитель выразил по телефону доверия регионального УМВД. Он рассказал, что у его автомобиля возникло сразу несколько проблем: с аккумулятором, радиатором и другие. Пока водитель искал пути решения своей проблемы, стоя на обочине со включенной аварийкой, к нему подъехал экипаж ГИБДД.

- Своими силами полицейские помогли мужчине устранить поломку, после чего он благополучно продолжил движение. В свою очередь, орловец поблагодарил неравнодушных инспекторов ДПС за проявленное внимание и оказанную помощь. Сначала лично, а затем позвонив на телефон доверия регионального УМВД, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.