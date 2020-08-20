Депутаты попросят списать с Орловской области госдолг. Фото: пресс-служба облсовета

Сегодня, 20 августа, депутаты орловского облсовета выступили на заседании комитета по бюджету с инициативой о списании с региона госдолга. В начале 2020 года он составлял 17 миллиардов 824 миллиона 700 тысяч рублей. Сейчас уже почти 20 миллиардов.

Участники комитета предложили обратиться в Правительство РФ с просьбой снять долговые обязательства с Орловской области, а высвободившиеся средства направить на поддержание экономики.

Напомним, основная часть государственного долга состоит из кредитов, предоставленных из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита региональной казны.

- Вопрос рекомендовано вынести на заседание Президиума облсовета для его дальнейшего включения в повестку дня очередного заседания регионального парламента, - рассказали «КП» в пресс-службе орловского облсовета.