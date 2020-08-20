В Орловской области появятся 4300 мест для допобразования детей. Фото: пресс-службы губернатора области

Сегодня, 20 августа, на совещании губернатора Орловской области с главами районов встал вопрос о готовности к новому учебному году. Отдельное внимание уделили дополнительному образованию детей.

По данным заместителем губернатора по планированию, экономике и финансам Вадима Тарасова, к 1 сентября в регионе появится 4300 мест для допобразования школьников. Создадут их в 23 районах из 24. На это выделено более 10 миллионов рублей.

В настоящее время идет приемка специального оборудования в Болховском, Верховском, Корсаковском, Ливенском и в Орловском районах. Заканчивается ремонт 15 спорзалов, подходит к концу реконструкция трех сельских ДК (Орловский, Ливенском и Болховский районы), продолжается строительство дома культуры в селе Дросково Покровского района.

- На сегодняшний день завершен ремонт 5 школ в Глазуновском, Колпнянском, Мценском и Новодеревеньковском районах. 25 августа планируется завершить работы в Корсаковском и Краснозоренском районах. В течение сентября будут выполнены работы еще в 8 школах в Ливенском, Орловском и Урицком районах, - рассказал Вадим Тарасов.