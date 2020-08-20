Орловцы больше 100 раз жаловались на коллекторов в УФССП Фото: Архив "КП"

Нерадивые коллекторские агентства продолжают беспокоить орловцев. С начала года должники уже 109 раз жаловались в Управление судебных приставов на действия подобных фирм.

Чаще всего, поводом для жалоб становятся большое количество телефонных звонков, текстовых сообщений и попытки взаимодействие с членами семьи, друзьями и коллегами должников.

Напомним, закон четко регламентируют, как должны вести себя представители корректорских агентств. Если они нарушают правила, значит они сами могут попасть под статью.

Во-первых, коллекторы не имеют право звонить более одного раза в день и двух раз в неделю. Во-вторых, им запрещено приходить с визитами чаще одного раза в неделю. Кроме того, коллекторам нельзя звонит с телефонов со скрытыми номерами.

Под строгим запретом любое физическое и психологическое давление, а также порча имущества должника.

- В случае нарушения правил, коллектора можно привлечь к ответственности. Для этого нужно зафиксировать данные факты. Можно предоставить в подтверждение фото, аудио или видео записи нарушений, распечатки звонков, почтовую и электронную корреспонденцию, - поясняет пресс-служба УФССП России по Орловской области.

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