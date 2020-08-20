В 2021 году в Орле отремонтируют семь дорог Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В 2021 году в Орле отремонтируют семь участков улично-дорожной сети. Торги по ним уже прошли, с подрядчиками уже заключили контракты на ведение работ.

Комплексным ремонтом Московского шоссе (от путепровода до переулка Межевого), улиц Герцена и Генерала Родина (от Полесской до Весёлой) займется фирма «Газ ресурс». Общая стоимость работ составит более 84 миллионов рублей.

За приведение в порядок проезжей часть, тротуаров и полосы отвода в переулке Южном (от Паровозной до Тульской), а также переулком Ипподромным, улицами Авиационной и Спивака возьмется ООО «Дорстрой». Организация выиграла тендер почти на 81 миллион рублей.

Завершиться ремонт должен до 31 июля 2021 года.

- Также планируется отремонтировать улицу Октябрьскую (от Болховского шоссе до Пионерской и от Полесской до Дворянского гнезда). Вчера состоялись торги, а определение победителя и подписание контракта состоится в ближайшее время, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации города.