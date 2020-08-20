Орловщина заработала почти два миллиона рублей на лицензиях по добыче полезных ископаемых

В Орловской области добывают 23 общераспространенных полезных ископаемых Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В среду, 19 августа, в областном совете народных депутатов состоялось заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии. В рамках встречи депутаты и представители областной власти обсудили доходы от использования полезных ископаемых.

По данным руководителя Департамента надзорной и контрольной деятельности Владимира Рыжикова, в регионе есть 23 общераспространенных полезных ископаемых и 112 участков недр местного значения.

Лицензирование и проведение аукционов на использование полезных ископаемых принесли Орловщине в 2019 году чуть более 10 миллионов рублей. В этом году состоялось 4 аукциона, после которых в областную казну поступили 1,8 млн рублей.

- По состоянию на 1 августа 2020 года в госреестре числится 389 действующих лицензий. Динамику освоения минерально-сырьевой комплекса региона характеризует сумма налога на добычу полезных ископаемых, поступивших в региональный бюджет области. Она составляет более 23 млн рублей, - пояснил Владимир Рыжиков.