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Экономика

Фермерские хозяйства на Орловщине профинансируют почти на 18 миллионов рублей

В 2020 году гранты получили пять малых сельхозпредприятий
Наталья МеркуловаНаталья МеркуловаНатальяМеркулова
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Фермерские хозяйства на Орловщине профинансируют почти на 18 миллионов рублей

Фермерские хозяйства на Орловщине профинансируют почти на 18 миллионов рублей

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В среду, 19 августа, в областном совете народных депутатов состоялось заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии. Одним из основных вопросов стала реализация проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

По данным руководителя Департамента сельского хозяйства Александра Шалимова, в этом году на проект выделили 17,55 млн рублей. Значительная сумма пойдет на гранты для победителей «Агростартапа».

Грантовую поддержку получат пять крестьянско-фермерских хозяйств из Орловского, Болховского и Новосильского районов. До конца 2020 года с помощью выделенных средств они создадут пчелопасеку, тепличный комплекс, три хозяйства по выращиванию зерновых культур и возьмут на работу еще 8 человек.

Кроме того, ряд сельскохозяйственных потребительских кооперативов получат субсидии на возмещение части затрат (два кооператива уже получили по 1,97 млн рублей).

- По состоянию на 12 августа 2020 года объем бюджетного финансирования регионального проекта составляет 88,1 %. Это значит, что до конца текущего года средства будут освоены в полном объеме, а все ключевые показатели выполнены, - пояснил Александр Шалимов.