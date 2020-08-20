Часть улиц Орла 20 августа осталась без света Фото: Ольга СУПОНЕВА

В четверг, 20 августа, часть улиц города Орла осталась без света. Публикуем список адресов, по которым до вечера не будет электроэнергии.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла со ссылкой на диспетчера АО «Орелоблэнерго», с временными неудобствами столкнулись жители домов по улице Тульской, №88-130, улице Гвардейской, №44-101, переулка Южного, №41, улицы Деревоотделочной, №5-11. Из-за плановых работ, которые ведут энергетики, света не будет до 16.30.

В зону отключения электричества также попали жильцы домов Медведевского тупика, №1-14, улицы Ляшко, №97-108, ул.ицы Студенческой, №1-38, переулка Холмистого, №2-11, улицы 5 Августа, №27-81, а также улицы Пугачева, №88-106. Здесь электроэнергия вернется в дома не раньше 17.00.