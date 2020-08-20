Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 20 августа

Данные оперштаба региона

В Орловской области на 20 августа 2020 года подтверждено 6558 случаев заражения коронавирусом среди населения, сегодня статистику пополнили 38 новых инфицированных. Орловский оперштаб рассказал где выявлены новые заболевшие и какова география распространения коронавирусной инфекции по городам и районам области.

За сутки факты заражения COVID-19 подтвердились у 26 жителей города Орла, 3 жителей Орловского района, 2 в Урицком районе и 2 в Троснянском, 2 в Свердловском, по одному заболевшему выявлено в Новодеревеньковском, Хотынецком и Знаменском районах.

Всего же за период пандемии в Орле заболело 3175 человек, в Орловском районе 766, в Мценском 601, в Ливенском 363, в Урицком 245, в Болховском 199, в Новодеревеньковском 135, в Дмитровском 128.

В Хотынецком районе коронавирус выявлен у 96 жителей, в Свердловском районе у 82, в Новосильском заболело 80 человек, в Кромском 79, в Верховском - 77, в Покровском - 68, в Малоархангельском - 65, в Шаблыкинском - 64, в Знаменском - 60, в Глазуновском и Залегощенском - по 56, в Должанском - 51, в Троснянском - 41, Колпнянском - 39, в Сосковском - 26, в Кранозоренском и Корсаковском заболевших меньше всего - по 21 человеку.

Выздоровело 5050 человек.