Приход знакомого в гости обернулся для орловчанке кражей украшений Фото: Архив "КП"

В Орле полицейские задержали 35-летнего мужчину, обокравшего свою знакомую. Женщина впустила его в гости, а потом недосчиталась золотых украшений.

Похитителя пришлось искать по всему городу. Оказалось, у него не было постоянного места жительства и на установление его местонахождения полиции понадобилось несколько дней.

- Мужчина был задержан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Сотрудники Отдела уголовного розыска выяснили, что украшения он сдал в один из ломбардов, выручив за них 10 тысяч рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В настоящее время ведется следствие и решается вопрос об избрании для орловца меры пресечения.