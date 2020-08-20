В Орле общественники просят оборудовать остановки с лавками. Фото: региональное отделение ОНФ

В Орле вновь встал вопрос с остановочными павильонами. Хотя сейчас в областном центре сейчас более 300 остановок общественного транспорта, обустроены далеко не все. Людям приходится в любую погоду стоять под открытым небом.

В частности, такая ситуация сложилась на улицах Карачевской и Грузовой. Здесь проходит трамвайный маршрут, но на большинство остановок не обустроены. Отсутствуют павильоны и на улице 60 лет Октября в районе дома № 17, возле «Магазина Уют» и «Ботаники».

- Граждане жалуются не только на отсутствие крытых остановочных павильонов, но и просто на отсутствие лавок на остановках. Для маломобильных граждан лавки крайне необходимы, так как во время ожидания общественного транспорта они могли бы присесть. Но, как показал мониторинг, масса примеров, где на остановках нет лавок, - заметил эксперт ОНФ в Орловской области Николай Паршиков.

Активисты обратились в администрацию города с предложением разработать «дорожную карту» по установке остановочных павильонов с лавками.

Напомним, в 2019 году в Орле появились несколько новых остановок. Однако их качеством остались далеко не все пассажиры. Среди замечаний: маленькие лавки, на которых может уместиться только несколько человек и отсутствие защиты от ветра и дождя.