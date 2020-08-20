Стипендии для талантливых школьников в Орле сохранятся

Фото: КОВАЛЕНКО Вячеслав

В новом учебном году в Орле сохранятся стипендии для талантливых школьников. Одаренные дети будут получать денежное вознаграждение по трем номинациям.

Стипендию в 2020-2021 учебном году будет получать 61 школьник из образовательных учреждений города Орла. 25 ребятам деньги положены за особые успехи в учебе, 21 - за творческие достижения и еще 15 за успехи на спортивном поприще. Выплата составит 2000 рублей.

- Всего претендентов на получение муниципальной стипендии оказалось более сотни. Среди победителей — лауреаты и дипломанты международных конкурсов, призеры учебных олимпиад, - рассказали "КП" в пресс-службе Орловского горсовета.

Что касается финансовой нагрузки, то по сообщению председателя профильного комитета горсовета Татьяны Малыгиной, деньги на стипендии для школьников в бюджете города предусмотрены.

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