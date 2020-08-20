Экс-сотрудник орловской колонии пойдет под суд за алкоголь для осужденных Фото: Архив "КП"

В Орловской области под суд пойдет бывший сотрудник исправительной колонии №5 в поселке Нарышкино. Ему инкриминируют получение взятки и превышение должностных полномочий.

По версии следствия, мужчина передавал одному из осужденных алкоголь и пытался пронести для него мобильные телефоны. Однако его действия были пресечены его коллегами, сотрудниками регионального УФСИН России.

- Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по статьям 290 286 УК РФ. В настоящее время дело направлено в Урицкий районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.