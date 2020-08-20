Легковушка "Пежо" сбила юного велосипедиста в Орле

Очередное ДТП с участием велосипедиста произошло в Орле Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Очередное ДТП с участием велосипедиста произошло в Орле. Легковая иномарка "Пежо" сбила юного водителя двухколесного транспорта, который переезжал проезжую часть.

Авария случилась в Советском районе города в среду, 19 августа. Примерно в половине второго дня 47-летний водитель ехал по улице Тургенева со стороны Лескова в направлении Октярбрьской улицы.

- В районе дома №45 45 по улице Тургенева произошел наезд на 12-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть дороги на велосипеде на нерегулируемом пешеходном переходе слева направо по ходу движения автомобиля "Пежо", -описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге подросток получил травмы. Врачи оказали ему необходимую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.