Орловчанка нашла телефон в торговом центре и попала под уголовное дело Фото: Архив "КП"

Орловчанка нашла телефон в торговом центре и стала фигуранткой уголовного дела. Женщина прикарманила чужой мобильник, владелица которого обратилась в полицию.

В Заводской районный отдел полиции пришла хозяйка пропавшего телефона. Она рассказала, что свой мобильник стоимостью около трех тысяч рублей забыла в ТЦ. Позже женщина вернулась за ним, но сотового уже не нашла.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили 46-летнюю орловчанку, совершившую кражу. Женщина увидела забытый телефон и забрала его себе. Попыток вернуть чужое имущество она не предпринимала. Полицейские изъяли похищенный телефон, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Уголовное дело возбуждено по статье "Кража".