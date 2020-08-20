Осенью на Орловщине разрешат охоту на бобров, косуль и лосей

С 1 октября в Орловской области откроется осенне-зимний сезон охоты Фото: Наталья Меркулова

С 1 октября в Орловской области откроется осенне-зимний сезон охоты на копытных и пушных животных. С этого момента будет разрешена добыча бобров (до 28 февраля 2021 года), косуль и лосей (до 31 декабря 2020-го).

Однако отправиться на охоту просто так нельзя. Для этого необходимо подать заявление в Департамент надзорной и контрольной деятельности и получить соответствующий документ. Получить разрешение смогут обладатели охотничьего билета, оплатившие государственную пошлину.

- На Портале Орловской области в разделе Управления экологического надзора и природопользования можно скачать квитанцию для оплаты государственной пошлины, образец заявления на право добывания животных и квитанцию на оплату сбора за пользования объектами животного мира, - сообщает пресс-служба регионального Правительства.

Подать заявление можно с 7 сентября с 10 до 17 часов (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу улица Сурена Шаумяна, дом №16, кабинет № 17.

Информацию можно уточнить по телефону Управления экологического надзора (4862) 458-957.