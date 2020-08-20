Детский парк в Орле планируют открыть к 1 сентября Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Детский парк в Орле планируют открыть ко Дню знаний. Об этом на своих страницах в соцсетях рассказал губернатор Андрей Клычков.

По словам главы региона, точные сроки завершения реконструкции будут зависеть от погодных условий. Сейчас в парке трудятся порядка 70 человек. Рабочие устанавливают игровое оборудование, монтируют травмобезопасное покрытие, укладывают тротуарную плитку и лестничные спуски.

Детский парк в Орле планируют открыть к 1 сентября Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Для Детского парка мы старались закупать именно современное оборудование, которое будет интересно детям. Создаем своего рода интерактивные зоны, где юные орловчане смогут увлекательно проводить время, - подчеркнул Андрей Клычков.

В парке должны появиться несколько «точек» по интересам. Игровая зона включит в себя балансиры, батуты, качалки, скаладром, песочницы, несколько горок и спортивных комплексов. Также здесь будет пять видов качелей, качели «пиратский канат» и карусели.

Детский парк в Орле планируют открыть к 1 сентября Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Предусмотрена в Детском парке и образовательная зона с ксилофоном, барабанами, канатными лабиринтами, песочные экскаваторы и другими игровыми стендами.

- Кроме того, здесь установят и спортивную дорожку для маломобильных групп населения. На всех объектах смонтируют травмобезопасное покрытие. Отвечаю на ваш вопрос насчет туалета - туалет будет. Один в парке, другой - где зона воркаута, - добавил губернатор.