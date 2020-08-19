В орловскую колонию в третий раз за год пытались запустить квадрокоптер. Фото: УФСИН России по Орловской области

Сегодня, 19 августа, в орловской исправительной колонии №5 пресекли попытку доставить на квадрокоптере «запрещенку». 27-летний мужчина хотел передать мобильник за колючую проволоку, прикрепив его к беспилотнику.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Орловской области, в 2020 году это уже третья попытка доставки запрещенных предметов на территорию исправительного учреждения.

- В отношении задержанного гражданина составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.12 КоАП РФ. Кроме того, материалы для принятия решения о привлечении к ответственности по статье 11.4 будут направлены в Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЦФО, - пояснили «КП» в ведомстве.