В Орле продолжают бороться за жизнь шестимесячной девочки, переболевшей COVID-19

В Орле продолжают бороться за жизнь шестимесячной девочки с COVID-19 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 19 августа, во время еженедельного онлайн-брифинга руководителя орловского облздрава с журналистами встал вопрос о ситуации с шестимесячной девочки, заболевшей коронавирусом. Напомним, в начале недели в прямом эфире в соцсетях о ней рассказал губернатор Орловской области.

По словам Ивана Залогина, ребенок находится на искусственной вентиляции легких с января, практически с самого момента рождения. Причиной этому стала экстремально низкая масса тела. Короновирусная инфекция у нее обнаружена только в августе.

- В настоящее время анализ на коронавирус у ребенка отрицательный, а сам вирус никак не повлиял на остальные патологии, - пояснил руководитель Департамента здравоохранения Орловской области.