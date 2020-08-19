Орел расторг контракт по благоустройству опушки Медведевского леса. Фото: пресс-служба горсовета

Сегодня, 19 августа, в администрации Орла состоялось заседание профильного комитета горсовета по ЖКХ. В центре внимания – итоги благоустройства территорий и ремонт дворов в 2020 году.

Напомним, в этом году должны были преобразиться два общественных пространства – опушка Медведевского леса и сквер Ермолаева возле завода «Стекломаш». И если последний уже успешно сдан, то с территорий благоустройства в северном районе города возникли проблемы. Подрядчик не уложился в сроки.

Согласно заключенному контракту, работы на опушке Медведевкого леса должны закончить еще июле. Однако подрядчик – питерская фирма ООО «Балтстройпроект» - в сроки не уложился. В итоге контракт на сумму 6,2 млн рублей расторгнут.

Теперь детскую и спортивную площадки, установку новых уличных фонарей, системы видеонаблюдения, скамеек и урн, а также обустройство парковки, обрезку деревьев будет доделывать другой подрядчик. По словам заместителя главы администрации Евгения Гришина, чтобы окончить ремонт нужно еще 2-3 недели.

Что касается ремонта дворов, то в настоящее время принят 41 из 67 объектов.

- В 2020 году благоустройство дворовых территорий проходит значительно хуже, чем годом ранее. Это связано с тем, что один подрядчик не рассчитал силы и «взял» большое количество дворов. На будущий год нужно учесть все эти нюансы, - заметил Сергей Себякин, заместитель председателя горсовета.