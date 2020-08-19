В Орловской области ветеранов ВОВ могут освободить от квартплаты Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 19 августа, на публичных слушаниях по годовому отчету об исполнении областного бюджета Орловской области встал вопрос о льготах для ветеранов Великой Отечественной войны. Депутаты облсовета выступили с инициативой полностью освободить их от уплаты транспортного налога и коммунальных услуг.

Законопроекты предусматривают, что в случае с кварплатой, размер региональной компенсации будет соответствовать федеральной. Расчет будет осуществляться в каждом случае индивидуально.

- Кроме того, согласно региональному закону, ветераны войны, в том числе участники Великой Отечественной, пользуются 50% льготой по транспортному налогу для легковых автомобилей с мощностью двигателя не более 150 л. с. в отношении одного транспортного средства. Новым документом предлагается полностью освободить участников войны от уплаты транспортного налога за одну единицу транспортного средства, - пояснил Леонид Музалевский, Председатель Орловского облсовета.

Оба документа в настоящее время направлены губернатору Орловской области Андрею Клычкову. В дальнейшем их рассмотрят на очередном заседании облсовета.