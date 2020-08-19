В начале 2020 года госдолг Орловской области составил около 18 миллиардов рублей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 19 августа, в Администрации Орловской области прошли ранее отложенные из-за коронавируса публичные слушания по исполнению регионального бюджета за 2019 год. На повестке дня оказались исполнение социальных обязательств, нацпроекты и госдолг.

Особое внимание заслуживает именно ситуация с государственным долгом. На январь 2020 года он составил 17 миллиардов 824 миллиона 700 тысяч рублей. При этом госдолг сократился на 310,3 млн рублей.

Значительную сумму задолженности занимают долги по кредитам кредитных организаций – 8 миллиардов 246 миллионов рублей. По бюджетным кредитам долг Орловской области составляет 4 миллиарда 587,7 миллиона рублей, а также еще 5 миллиардов по государственным облигациям.

При этом расходы на обслуживание госдолга региона достигли 984,9 млн рублей.

Несмотря на это, областной бюджет все же смог выполнить все социальные обязательства. Доходы казны составили 35 млрд 119,4 млн рублей, расходы - 35 млрд 207,3 млн рублей.

- В целом доходная часть бюджета в 2019 году выросла, все социальные обязательства исполнены, мы погасили около 300 миллионов средств госдолга, - подчеркнул Леонид Музалевский, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов.