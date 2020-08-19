Орловские поисковики нашли останки пилота, погибшего в годы ВОВ. Фото: официальная группа в соцсетях https://vk.com/podviglivny

В Орловской области продолжается акция «Вахта памяти-2020». Новые открытия сделали участники поискового отряда "Подвиг" в Ливенском районе.

В поле возле села Жернавка бойцы отряда останки пилота, воротник от его куртки, множество фрагментов обшивки и навесного оборудования советского военного самолета времен ВОВ. Найти место падения удалось благодаря воспоминаниям местных жителям.

- Поиск основных частей самолета велись и в 70-х, и в 90-х годах, но установить судьбу пилота и номер машины тогда не удалось. Благодаря использованию спецтехники было обнаружено множество фрагментов и останки пилота. Однако двигатель погибшей машины пока так и не обнаружен. Все же очень надеемся, что имя Героя и номер сбитого самолета будут возвращены из небытия, - поделились в соцсетях участники поискового отряда «Подвиг».