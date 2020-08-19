Константин Домогатский займет пост детского омбудсмена Орловской области Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 19 августа, на расширенном заседании профильного комитета облосовета по аграрной политики, природопользованию и экологии был утверждена кандидатура нового детского обмусмена Орловской области. Им станет Константин Игоревич Домогатский.

Новый уполномоченный по правам ребенка сменит на этой должности Владимира Полякова, срок исполнения полномочий которого истекает 27 августа.

Напомним, кандидатура Константина Домогатского была выдвинута депутатами областного совета 8 августа. На сегодняшнем комитете она была единогласно одобрена, а решение вскоре будет передано в комитет по образованию, культуре и спорту.

- Константин Игоревич – молодой, энергичный и интеллигентный человек. То внимание, которое он оказывает молодежи, работая директором Орловского техникума агробизнеса и сервиса, говорит о том, что он отлично справится со своими новыми обязанностями, - подчеркнули участники комитета.

СПРАВКА «КП»

Константин Домогатский (2 июня 1982 года) – директор Орловского техникума агробизнеса и сервиса в городе Мценск, депутат прошлого созыва облсовета, член партии КПРФ.

Родился в Орле в семье потомственных педагогов. В 2004 году окончил Орловский государственный университет по специальности математик. Пять лет работал педагогом в Орловской специализированной, коррекционной общеобразовательной школе-интернате.