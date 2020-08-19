Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 19 августа

Данные оперштаба Орловской области

В Орловской области количество заразившихся коронавирусом достигло 6520 человек. Рассказываем, где выявлены новые заболевшие за сутки и как распространена болезнь по региону в целом.

Обновленную карту географии коронавируса представил орловский оперштаб. Согласно ей, из 41 заболевшего наибольшее число инфицированных выявлено в самом Орле: +24 заразившихся. Еще 9 человек заболели в Ливнах и Ливенском районе, 3 в Орловском районе, 2 в Новодеревеньковском, 1 в Должанском, 1 в Шаблыкинском и еще 1 в Урицком районе.

В целом картина следующая. За период пандемии в городе Орле заболело 3149 человек, в Орловском районе 763, в Мценском 601, в Ливенском 363, в Урицком 243, в Болховском 199, в Новодеревеньковском 134, в Дмитровском 128.

В Хотынецком районе коронавирус выявлен у 95 жителей, в Свердловском районе и Новосильском заболело по 80 человек, в Кромском 79, в Верховском - 77, в Покровском - 68, в Малоархангельском - 65, в Шаблыкинском - 64, в Знаменском - 59, в Глазуновском и Залегощенском - по 56, в Должанском - 51, в Троснянском и Колпнянском - по 39, в Сосковском - 26, в Кранозоренском и Корсаковском заболевших меньше всего - по 21 человеку.

Выздоровело 4986 человек.