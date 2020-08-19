В Орле "КАМАЗ" сбил девушку-пешехода на переходе

В Орле "КАМАЗ" сбил девушку-пешехода на зебре Фото: Архив "КП"

В Орле "КАМАЗ" сбил девушку на пешеходном переходе. С травмами ее доставили в больницу.

Авария произошла сегодня утром, 19 августа, в Заводском районе города. Примерно в половине восьмого 24-летняя пешеход переходила проезжую часть на регулируемом перекрестке. В этот момент по улице Гагарина (где все и произошло) ехал 54-летний водитель на грузовике, он двигался со стороны улицы Красина и стал поворачивать на Розы Люксембург.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Судя по появившимся в социальных сетях фотоснимкам с места происшествия, у девушки серьезно повреждена нога.