В августе и сентябре на улицах Орла ограничат движение

Временные неудобства для автолюбителей связаны с работой по сносу аварийных деревьев Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле во второй половине августа, а также в сентября, будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах. Временные неудобства для автолюбителей связаны с работой по сносу аварийных деревьев.

27 августа на улице Корчагина будет ограничено движение в районе дома №17 с 9.00 и до 12.00, а с 13.00 до 15.00 в районе дома №10. Из-за спила деревьев временно не будет электричества.

1 сентября деревья будут спиливать на улице Фомина в районе дома №8, ограничение движения продлится с 9.00 до 13.00.

2 сентября рабочие будут трудиться на улице Поликарпова (рядом с отделением "Сбербанка"), здесь ограничат движение транспорта с 9.00 и до 13.00, электричества, также, не будет.

25 сентября и 28 сентября с 9.00 до 16.00 ограничение движения застанет горожан на улице Трудовых резервов в районе дома №34.