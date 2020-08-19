В Орловской области полыхали гектары соломы и стерни на полях Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжает действовать особый противопожарный режим, ежедневно спасателям приходится выезжать на борьбу с огнем. За прошедшие сутки только на тушение соломы и стерни на полях пожарные выезжали 9 раз.

Обнаруживать подобные пожары удается благодаря космическому мониторингу. Во вторник, 18 августа, общая площадь горения стерни и соломы превысила 8 гектаров. Пожары полыхали в разных уголках области: Ливенском, Дмитровском, Должанском, Краснозоренском, Покровском районах.

- Загорания были оперативно ликвидированы силами сотрудников пожарной охраны. Инспекторами подразделений надзорной деятельности и профилактической работы проводятся расследования по фактам сжигания сухой растительности,- рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Поджигателей накажут рублем.