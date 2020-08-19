Под Орлом юная автоледи нарушила ПДД и сбила велосипедиста. Фото Госавтоинспекции по Орловской области.

Во вторник, 18 августа, в поселке Нарышкино произошло ДТП. Автомобилист не поделила дорогу с велосипедистом.

Инцидент произошел в четыре часа дня на улице Ленина. 19-летняя девушка на «Ладе Приоре» выезжала с прилегающей территории на главную дорогу и не уступила дорогу 42-летнему мужчине на велосипеде.

- В результате аварии велосипедист получил травмы. С места происшествия бригадой Скорой медицинской помощи мужчина доставлен в Орловскую областную клиническую больницу, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.