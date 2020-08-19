Жилой фонд Орловской области готов к отопительному сезону почти на 80% Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

17 августа тема готовности Орловской области к новому отопительному сезону встала на заседании регионального Правительства. О ходе плановых работ на теплосетях губернатору доложил Денис Блохин, руководитель Департамента строительства, ТЭК и ЖКХ.

По озвученным данным, к холодам готовы 77% жилого фонда и 76% объектов социальной сферы (школы, детские сады, больницы и прочие). По плану полная готовность к отопительному сезону должна быть достигнута до 15 сентября (социальные учреждения) и до 25 сентября (жилой фонд).

- При подготовке к прохождению осенне-зимнего периода из муниципальных бюджетов, а также предприятиями ЖКХ выделены финансовые средства в сумме 965 млн рублей, на приобретение топлива – 2 млн рублей; на формирование аварийного запаса - 56,2 млн рублей; капитальный ремонт и реконструкцию объектов - 850,5 млн рублей, - пояснил Денис Блохин.