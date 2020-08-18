В Орловской области для осужденных устроили Спартакиаду

Исправительных учреждениях Орловской области стартовала летняя заочная Спартакиада среди осужденных. Участникам предложили показать свои таланты в различных видах спорта, начиная от силовых упражнений и бега и заканчивая игрой в теннис и шахматы.

Кроме того, осужденные соревнуются в жиме гири от плеча, беге на дистанцию 100 метров, отжиманиях от пола и игре дартс. В колонии №5 в рамках проведения Спартакиады уже прошли соревнования по метанию в цель, а в колонии-поселении №3 - в подтягивании, прыжках на скакалке и жиме гири от плеча.

- Участники Спартакиады показали достойный уровень физической подготовки, проявили максимум упорства, силы и выносливости. Победители в отдельных дисциплинах были награждены почетными грамотами и дипломами, все участники получили положительный заряд эмоций и хорошее настроение, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Орловской области.